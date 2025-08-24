Adana'da Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkiinde saat 14.04'te orman yangını çıktığı yönünde ihbar gelmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına saat 14.15'te havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangın, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 hava aracı ve 80 personel ile müdahale edilmesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangın alanında ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ADANA

