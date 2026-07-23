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Bali'ye tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını arkadaşından öğrendi

Bali'ye tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını arkadaşından öğrendi
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Adana'da öğretmen Burcu Güven, Bali tatilindeyken yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'unun çalındığını öğrendi. Polise şikayette bulunan Güven, evinin bulunmasını istiyor.

Adana'da öğretmen Burcu Güven'in Bali'de tatildeyken yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u çalındı. Tatilden dönünce arkadaşıyla konuşurken taşınabilir evinin çalındığını öğrenen öğretmen, bulunması için yardım istedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 7 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki öğretmen Burcu Güven'e ait 01 ALE 929 plakalı yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house', kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bulunduğu yerden çalındı.

Olay sırasında Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olduğu öğrenilen Güven, 'tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendi. Yapılan araştırmada ise 'tiny house'un 7 Haziran'dan itibaren bulunduğu alanda olmadığı belirlendi. Güven ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin biran önce bulunmasını istediğini anlatarak, "Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken 'tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da 'Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim" dedi.

Hayallerinin çalındığını anlatan Güven, "Arsa hazır olunca yerine götürecektik. Çalındığını öğrenip ve görünce çok kötü olduk. O sadece bizim evimiz değil, hayalimizdi. Bütün paramızı oraya yatırdık. Gerçekten çok üzgünüm. Polisten haber bekliyoruz şu anda" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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