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Adana'da Narko Alan Uygulaması: Parklarda ve Bahçelerde Aramalar Yapıldı

Adana'da Narko Alan Uygulaması: Parklarda ve Bahçelerde Aramalar Yapıldı
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Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele amacıyla park ve bahçelerde 'Narko Alan Uygulaması' gerçekleştirdi. Durdurulan şahısların üstleri arandı ve GBT sorgulamaları yapıldı.

Adana'da gerçekleştirilen 'Narko Alan Uygulaması' kapsamında park ve bahçelerde durdurulan şahısların üstleri arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında okul önleri, sokak araları ile park ve bahçelerde 'Narko Alan Uygulaması' yaptı.

Uygulamada durdurulan şahısların üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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