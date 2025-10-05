Adana'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da traktörün arkasında takılı çapaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Seyhan ilçesi Karayusuf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çayan Serçe (42) yönetimindeki motosiklet, yolda ilerleyen traktörün arkasında takılı çapaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serçe feci şekilde can verdi. Evli ve 2 çocuk babası Çayan Serçe'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ADANA