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Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kamyonetle çarpışan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 9 Aralık'ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Çalıkuşu idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelerek dönmeye çalışan kamyonetle çarpıştı. Kazada devrilip sürüklenen motosikletin sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalıkuşu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalıkuşu'nun cenazesi, Karataş ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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