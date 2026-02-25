Haberler

Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada

Güncelleme:
Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana'da motosiklet ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

