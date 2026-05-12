Çalınan motosikletinin peşine düştü, hırsızlara yetişemedi

Yüreğir ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı. 18 yaşındaki genç, çalınan motosikletinin değerinin 60-70 bin TL olduğunu ve toplam zararının 80 bin TL'yi geçtiğini belirtti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da motosikletle mahallede gezen 3 şahıs, park halindeki motosiklet kilidini kırıp sürükleyerek çaldı. Şüphelilerin motosikleti kaçırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosikleti çalınan genç, "Bir motorumu çaldılar, diğerine de zarar verdiler" diyerek toplam zararının 80 bin lirayı geçtiğini söyledi.

Olay, 11 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, motosiklet ile gezdikleri sırada Deniz Özdemir'e (18) ait motosikleti görüp çalmaya karar verdi. Motosikletin gidon kilidini kıran şüpheli sürükleyerek kaçırmaya başladı. Şüpheli motosikleti kaçırırken diğer 2 arkadaşı da motosiklet ile onu takip etti. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"Toplamda 80-85 bin TL maddi zararım var"

Motosikleti çalınan Deniz Özdemir, "Gece saatlerinde seslere uyandım. Ne olduğunu anlayamadım, sesler gelince aşağı indim. Motorlardan birini kaçırmışlardı, diğer motorumu da çalmak istemişler. Peşlerine takılmaya çalıştık, kendileri başka tarafa biz başka taraf gittik yakalayamadık. İnşallah buraya geri gelirler, bir şekilde ya biz bulacağız ya da polisimiz bulacak. Çalınan motosikletimin güncel değeri 60-70 bin TL civarında, ikinci motosikletime de zarar verdiler. Toplamda 80-85 bin TL maddi zararım var" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

