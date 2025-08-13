Adana'da Miras Kavgası Kanlı Hesaplaşmaya Dönüştü

Adana'da miras kavgası, kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Dayısının sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mehmet Alpaltun, "Beni yarım adam yaptılar, ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar" dedi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan saldırgan ise, "Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum" şeklinde savunma yaptı.

Olay, 9 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun (38), işe gitmek için durakta otobüs beklediği sırada arkasından yaklaşan dayısı M.A. (55), iddiaya göre yanında taşıdığı beyzbol sopasını Alpaltun'un başına savurdu. Darbenin etkisiyle yere yığılan genç adam, baygın haldeyken de sopa ve tekmelerin hedefi oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası ailesi tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürülen Alpaltun'un başına 15 dikiş atıldı, vücudunda çok sayıda morluk tespit edildi. Darp raporu alan Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu.

"Miras kavgası yıllardır sürüyordu"

İddiaya göre kavga, 2016'da hayatını kaybeden Hasan Alpaltun'un Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönümlük tarlasının paylaşımı nedeniyle başladı. Altı erkek kardeş, kız kardeşlerin mirasta payı olmadığını öne sürerek devri almak istedi. Temmuz ayında çıkan tartışmada Mehmet Alpaltun, annesi Zeynep Alpaltun'un mirastan vazgeçirilmek istendiğini fark edip noterde işlemi durdurdu. Bu olay, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırdı.

"Dayıdan pişkin savunma"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.A. ile kardeşleri R.A. (73) ve O.A.'yı (65) gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.A tutuklanırken R.A ve O.A adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Noterden satışı iptal ettirince, bana kin tuttular"

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Alpaltun, " O.A. ve M.A. annemin erkek kardeşleri. Annemi notere götürüp Diyarbakır'daki arsaları zorla annemden almak istediler. Küçük kardeşim arayıp durumu bana anlattı. Bunun üzerine notere gidip satışı iptal ettirdim. Oradan bana kinlendiler. Babamın işlettiği işyerine gelip bana tehdit edip küfürler ettiler. Dayımdır diye her zaman alttan aldım. Oturduğum yerde O.A. ve M.A.'yı ellerinde sopayla görmeye başladım. Gezip bana gözdağı vermek istediler. Evleri burada değil bunların" diye konuştu.

"Tuzak kuracaklar diye içime doğdu, arkamdan saldırdılar"

Saldır anını anlatan Mehmet Alpaltun, "Küçük kardeşime, bunlar bana tuzak kuracak içime doğuyor diye söylemiştim. En son işe giderken arkamdan bana saldırdı. Görmemle vurması bir oldu. Beni dövdükleri yerde arkada silahlı biri daha bekliyormuş. Silahlı bekleyen kişi de benim O.A. dayım, beni çapraza alacaklardı, pusu kurmuşlar. Anneme destek olduğum için bunlar yaşandı. Bana kadına miras verilmez diyorlar" dedi.

Son olarak Alpaltun, "İnşallah iyi bir ceza alırlar, şu an beni yarım adam yaptılar. İhtiyacımı bile göremiyorum, felç kalsaydım ne olacaktı. Beni şu anda ölümle tehdit ediyorlar,' seni öldüremedik. Bir daha öldüreceğiz' diyorlar. Ayağa kalktıktan sonra can güvenliğim yok. Bunları çocukları dışarıda" sözlerine yer verdi. - ADANA