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Adana'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Adana'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, minibüste bulunan kaptan pilot hayatını kaybetti, toplamda 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücüler gözaltına alındı.

Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 pilot ölürken 9 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarında meydana geldi. Murat K. (45) idaresindeki minibüs ile Emirhan Ö. (19) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3'ü otomobil 6'sı minibüste yaralanan toplamda 9 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Minibüste bulunan kaptan pilot Hasan Eren'in (40) ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Eren'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Murat K. ve otomobil sürücüsü Emirhan Ö. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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