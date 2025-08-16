Adana'da Mezarlık Tahribatı: Jandarma Soruşturma Başlattı

Adana'da Mezarlık Tahribatı: Jandarma Soruşturma Başlattı
Kozan ilçesi Arslanlı Mahalle Mezarlığı'nda çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aslanlı Mahalle Mezarlığı'na giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının tahrip edildiğini gördü. Şaşıran vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Asla tasvip edilemeyecek bir olay"

Arslanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Mercan, yaşanan olaya tepki göstererek, "İlçemizde Arslanlı Köy Mezarlığı'na yapılan bu saldırı kabul edilemez. Gelenek, örf ve adetlerimize aykırı olmasının yanı sıra, dinimiz açısından da asla tasvip edilemeyecek bir olaydır. Bu köyün bir ferdi olarak şahsım ve ilçemiz adına bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlatan jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bu hain saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanacağına ve gerekli yasal cezayı alacaklarına güvenimiz tamdır" dedi.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
