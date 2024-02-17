Adana'da Maskeli Şahıslar İş Yerlerini Sprey Boyayla İşaretledi

Adana'da kimliği belirsiz maskeli şahıslar kepenkleri kapalı iş yerlerini sprey boya ile işaret yapıp, yazılar yazdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz maskeli 2 kişi gece saatlerinde cadde üzerine gelip bazı iş yerlerinin kepenklerine sprey boya ile çarpı işareti yapıp yazılar yazdı.

Polise ihbarda bulundular

Sabah dükkanlarına gelen kişiler ise çarpı işaretini ve yazıları görünce durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelip iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şahısları arama çalışması başlatıldı

Ekipler, kimliği belirsiz şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahipleri ise konuyla ilgili konuşmak istemediklerini, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü belirtti. - ADANA