Haberler

Mantar toplamaya çıkmıştı, ormanda ölü bulundu

Mantar toplamaya çıkmıştı, ormanda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mantar toplamak için evden çıkan 65 yaşındaki Tahsin Özmen, ormanda ölü olarak bulundu. Yakınlarının jandarmaya ihbarının ardından yapılan arama çalışmalarında cesedi keşfedildi.

Adana'da mantar toplamak için evden ayrılan 65 yaşındaki adam ormanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Tahsin Özmen, dün mantar toplamak için evden çıktı. Bir süre sonra Özmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ile jandarma, kırsal alanda arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri ormanda Özmen'in cansız bedenini buldu. Özmen cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasemin Köse:

Bekle bi dakika nasıl olup da 65 yaşındaki bi adam ormanda ölüp bulunabiliyo da kimse merak etmyo acaba sağlık problemi mi vardı? Kadınlara ise bir şey olsa hemen haberi yapılıyo, erkek öldü mü ses çıkarmyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgin Mermer:

Yaşlı adamın böyle bir şekilde ölmesi çok üzücü ama biliyor musunuz Avrupa ülkelerinde böyle durumlarda hemen drone ile arama yapıyorlar ve ormanlara güvenlik görevlileri yerleştiriyorlar Burada ise hala köy köy dolaşıp arama yapılıyor Ülkenin durumu gözler önüne serildi yine

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBerfin Can Ünal:

Ya Rabbim rahmet eylesin, insanallah huzurunda olsun amin inşallah hep böyle acı haberler almaktan Allah bizi korusun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu