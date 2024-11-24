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Adana'da Mahsur Kalan 12 Maden İşçisi Kurtarılmayı Bekliyor

Adana'da Mahsur Kalan 12 Maden İşçisi Kurtarılmayı Bekliyor
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Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole düşen minibüste 12 maden işçisi mahsur kaldı. İşçiler, karayolları ekiplerinden yardım bekliyor.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste 12 maden işçisi mahsur kaldı. Madenciler tipinin etkili olduğu bölgede kurtarılmayı bekliyor.

Feke ilçesinde sabah başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Maden ocağında çalışan 12 işçi de sabah saatlerinde çalıştıkları maden ocağından minibüs ile eve gitmek üzere yola çıktı. Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkiine geldiklerinde minibüs aşırı kar yağışı nedeniyle şarampole düştü. 12 maden işçisi karda mahsur kaldı. Bu anları saniye saniye çeken işçiler kurtarılmayı beklediklerini ifade etti.

Madenci Halil İbrahim Beyaz Gül, "Çok yoğun kar yağışı var. Karayolları ekiplerini aradık ve çözüm alamadık. Çok soğuk donuyoruz buradan kurtarılmayı bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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