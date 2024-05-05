Adana'da Maganda Kurşunuyla Vurulan Kadın Toprağa Verildi

Adana'da oğluyla birlikte eve dönerken otomobilinde maganda kurşunuyla vurulup hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev kadını Hayriye Derin (43), oğlu Talha Derin'i (12) Turgut Özal Bulvarı'ndaki dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki oğlu Kayra Derin (7) ile eve dönmek için yola çıktı. Evine yaklaşık 300 metre mesafede Mücahitler Caddesi'nde motosikletli 2 şüpheli ise tabancayla husumetlilerinin iş yerine ateş açtı. Kurşunlardan biri o sırada otomobiliyle caddeden geçen Derin'in ensesine isabet etti. Kadın direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabildi. Derin, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen olaydan saatler sonra hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Derin'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Derin'in kayınbiraderi İbrahim Derin, "Husumetli iki taraf çatışırken maalesef maganda kurşunu denk gelmiş. Maalesef bu olay memleketimizin kanayan yaralarından bir tanesi. Devletimizin en kısa zamanda olayı sonuçlandıracağından hiç şüphemiz yok. Yengemin yanında iki oğlu vardı büyük olanı kursa bırakıyor, diğer küçük olan yanındaydı. Evine 300 metre kala bu durum gerçekleşiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Hem abime hem de anne ve babasına rabbim sabır versin. İnşallah bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Başka kimsenin karşısına böyle bir durumun çıkmamasını temenni ediyoruz. İnşallah başkaları zarar görmez, faillerin de en kısa zamanda yakalanmasını ümit ediyoruz" dedi.

Derin'in cenazesi otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Hayriye Derin'in eşi Durmuş Ali Derin'in (47) pazarlamacı olduğu, 3 çocuğu olduğu ve en büyük olan Burak Derin'in (22) Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu öğrenildi. - ADANA