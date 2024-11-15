Adana'da Kullanılmayan Evde Yangın Çıktı

Adana'da kullanılmayan iki katlı evde yangın çıktı

Çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi

ADANA - Adana'da kullanılmayan iki katlı evde gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre gece iki katlı kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sardı. Evin iki katı da alevlere teslim olurken yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını söndürdü. Ancak evin iki katı da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis inceleme başlattı.