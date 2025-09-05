Adana'da Köprü İnşaat Alanında Süreklenen Kazalar Endişe Yaratıyor

Adana'da müteahhidin öldüğü köprü yapımı için kapatılan yolda bu kez de bir kadın sürücü kapatılan yola girdi, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 5 ay önce Güney Kıyıboyu Caddesi'nden D-400'e bağlanan yola köprü çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle yolun Vefa Caddesi'nden sonraki bölümü uyarı levhaları konularak trafiğe kapatıldı. Ancak 8 Ağustos günü alkollü olduğu öne sürülen Fırat Ö. idaresindeki 33 AFR 807 plakalı araç köprü inşaatı alanına dalarak müteahhit Abdulgaffur Şenol (47) ve yanındaki arkadaşına çarptı. Şenol kazada hayatını kaybederken arkadaşı yaralandı. Olayın ardından köprü inşaat alanı tekrar kapatıldı ancak kazalar olmaya devam etti. En son 3 Eylül günü Zeynep D. idaresindeki 01 SU 320 plakalı otomobil Vefa Caddesi Kavşağı'nda Kerim Y.'nin yönetimindeki 01 ABH 697 plakalı otomobile çarptı. Zeynep D.'nin kullandığı araç daha sonra köprü inşaatı alanındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Bu anlar da çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yol kenarında kebapçıda çalışan Süleyman Yanankardeş, bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek, "Daha önce inşaat alanına bir otomobil girmiş müteahhit ölmüştü. Birkaç gün önce de bir kadın sürücü inşaat alanına girdi. Buraya bir önlem alınması lazım. Sürücüler de çok dikkatsiz araç kullanıyor" dedi,

Kerim Y.'nin kullandığı aracın sahibi olan Metehan Kuru ise, "Köprü çalışmasının yapıldığı alanda sürekli kaza oluyor. Buraya bir önlem alınması lazım. En azından kavşağa yakın bir yere kasis yapılmalı" diye konuştu. - ADANA