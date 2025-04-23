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Adana'da Kontrolden Çıkan Tır Sulama Kanalına Düştü

Adana'da Kontrolden Çıkan Tır Sulama Kanalına Düştü
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Yüreğir ilçesinde asfalt yüklü bir tır sulama kanalına düştü. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan iki kişiyi kurtardı. Kurtarılanların durumu iyi.

Adana'da kontrolde çıkan tır sulama kanalına düşerken araç içerisinde bulunan 2 kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında meydana geldi. Kontrolden çıkan asfalt yüklü tır sulama kanalı içerisine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan 2 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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