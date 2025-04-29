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Yangının altından komşu cinayeti çıktı: O benim dostumdu

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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangında cesedi bulunan 41 yaşındaki adamın tabancayla ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Maktulün komşusu sorgusunda cinayeti itiraf ederek, "O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde 22 Nisan'da yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri 4'üncü kattaki dairedeki yangını söndürmek üzere adrese intikal etti. Dairenin kapısını kırarak alevlere müdahale eden ekipler Mustafa Özkan'ın (41) cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemelerde Özkan'ın tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yangının altından komşu cinayeti çıktı: O benim dostumduÖldürülen Mustafa Özkan

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde Özkan'ın en son komşusu olan M. M.(33) ile apartmana girdiğini tespit etti. Tespitler sonrasında polis, şüpheli M.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorguda şüpheli cinayeti işlediğini ardından ise delilleri yok etmek için gaz yağı ile evi yaktığını ve daha sonra 9'uncu kattaki dairesine çıktığını itiraf etti.

Yangının altından komşu cinayeti çıktı: O benim dostumdu

"O BENİM DOSTUMDU"

Olayda kullandığı tabancanın yerini de polislere gösterip teslim eden şüpheli ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Yangının altından komşu cinayeti çıktı: O benim dostumdu

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 'Kasten Adam Öldürme' ve Delilleri Yok Etme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, olaydan hemen önce ölen Özkan ile katil komşunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Yangının altından komşu cinayeti çıktı: O benim dostumdu

Yangının altından komşu cinayeti çıktı: O benim dostumdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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