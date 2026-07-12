Haberler

Tartıştığı eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı

Tartıştığı eşinin başına çekiçle vurup boğazından bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini apartman girişinde çekiçle vurup boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

Adana'da yabancı uyruklu 43 yaşındaki D.G., tartıştığı 38 yaşındaki eşi K.C.'yi apartman girişinde başına defalarca çekiçle vurup boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu D.G. (43) ile eşi K.C. (38) arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın evden çıkarak apartmandan aşağıya kaçtı. Bunun üzerine eline çekiç ve bıçak alan D.G., eşinin peşinden indi.

Apartmanın giriş kapısında kadını yakalayan D.G., eşi K.C.'nin başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan K.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı K.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu, polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.

Polis ekipleri, firari şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Şanlıurfa'da bir kadın evde ölü bulundu

Mahalleli kötü koku ihbarı yaptı! Evden kadın cesedi çıktı
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti