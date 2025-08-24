Adana'da Kızına Bıçak Çeken Anne Tutuklandı

Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Y. (35), kızı 10 yaşındaki E.H.Y.'ye bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi. Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi (35) gözaltına aldı. 10 yaşındaki E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. Anne ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında anne kızını koruduğunu ona bıçak çekmediğini söyledi. Savcıda ifade veren anne, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Annenin ifadesi ortaya çıktı: "Amacım kızımı korumaktı"

Anne Ayşegül Y'nin ifadesinde eski eşiyle telefonda tartışma yaşadığını kızının da kulak misafiri olduğunu, bu yüzden halasının yanına gideceğinden haberinin olmadığından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Eski eşimin arkadaşı olarak öğrendi S.B.'nin motosikletiyle evinin önüne gelerek kızını motora bindirip götürmeye çalıştığını ifadesinde anlatan anne," Evin mutfağında salata yaparken gördüm, bunun üzerine sokağa çıkıp yaşadığım panikle elimde bıçak olduğunu farketmeden kızıma eve geçmesini ve nereye gittiğini sordum, çekiştirip evin içerisine ısrarla girmesini söyledim. Kızım beni dinlemedi, S. isimli şahsın motosikletinin arkasına binerek uzaklaşıp gitti, farkında olmadan sokağa elimde bıçakla çıktım, ama kızıma zarar vermek gibi bir niyetim kesinlikle yoktur" dediği ortaya çıktı.

Kızına asla zarar vermeyeceğini belirten annenin, amacının kızını korumak olduğunuda söylediğini ifade ettiği öğrenildi. - ADANA