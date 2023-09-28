Adana'da Kız Kardeşinin Nişanlısını Öldürdüğü İddiasıyla Adliyeye Sevk Edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, kız kardeşinin nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Olay, gece Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç arasında çıkan tartışma sonucunda Sedat Yüksel ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ve babası adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi kız kardeşinin nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece ilçeye bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Yüksel'in nişanlısı, erkek kardeşi Yusuf Efrahim K. ile kavga etti. Genç kız bu durumu telefonla nişanlısına söyledi. Nişanlısının evinin önüne giden Sedat Yüksel ile Yusuf Efrahim K. tartıştı. İki genç birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Sedat Yüksel hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi Yusuf Efrahim K. ile babası Murat K. adliyeye sevk edildi. - ADANA