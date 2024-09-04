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Adana'da kitap dağıtım deposunda yangın çıktı

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Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kitap dağıtım deposunda yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Adana'da kitap dağıtım deposunda yangın

ADANA - Adana'da kitap dağıtım deposunda yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kitap dağıtım deposunda çıktı. İş yerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi 3-sayfa İtfaiye Yüreğir Güncel Yaşam Adana

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