Adana'da kitap dağıtım deposunda yangın

ADANA - Adana'da kitap dağıtım deposunda yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kitap dağıtım deposunda çıktı. İş yerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.