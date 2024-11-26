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Adana'da Kırmızı Işıkta Geçen Elektrikli Bisiklete Çarpan Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

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Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen elektrikli bisiklete bir hafif ticari araç çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Adana'da kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisiklete hafif ticari araç çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah D. (20) kullandığı elektrikli bisikleti ile kırmızı ışıktı geçti. Bu sırada yeşil ışıkta geçen Deniz E. kullandığı 01 UF 025 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracıyla elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü Abdullah D. ile yolcu konumundaki Luay İ. (23) ve Şükriye Düveci (16) yola savruldu. Vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Abdullah D., Luay İ.'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırırken Şükriye Düveci de özel hastaneye kaldırıldı. Düveci hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Deniz E.'yi ise ifadesini almak için polis merkezine götürdü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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