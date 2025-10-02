Adana'da Kediyi Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Adana'da bir kişi pencerenin demir korkuluklarından tırmanıp 2'nci kattaki açık pencereden dışarı çıkan yavru cins kediyi çaldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 şahıs dün akşam Anadolu Mahallesi'nde ara sokağa girip daha önceden gördükleri yavru British cinsi kediyi çalmak için harekete geçti. Bir kişi gözcülük yaparken diğer şahıs demir korkuluklardan 2'nci kata çıkıp açık olan pencereden dışarı çıkan yavru kediyi aldı. Daha sonra aşağı inen şahıs ve arkadaşı sokakta kediyi sevip onunla fotoğraf çektirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Kedimin çalınmasına çok üzüldüm"

Kedinin sahibi Kuzgun Batman, "Pencereye çıkarak kedimizi aldılar, sonra gittiler. Sokaktaki bir kediyi götürseler anlardım, ama evde beslediğimiz cins bir kediydi. Değerinden çok, onu çok seviyorduk. Kedimin çalınmasına çok üzüldüm. Güvenlik kameralarını görmelerine rağmen yine de götürdüler. Bu yaşta böyle davranıyorsa büyüyünce profesyonel hırsız olurlar" dedi.

Batman, olaydan sonra polise giderek şikayetçi oldu. - ADANA