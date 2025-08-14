Adana'da Kazaya Sebep Olan Taksi Sürücüsü Tutuklandı

Adana'da 1 kişinin öldüğü kazaya sebep olan taksi sürücüsü tutuklandı. Sürücünün ifadesinde, "Hızlı geliyordu, ben düz gidecektim" dediği öne sürüldü.

Kaza, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. (61) idaresindeki 01 T 0193 plakalı ticari taksi, ana yoldan yolun karşısına yaya geçidinden geçmek için manevra yaptı. Aynı yolda seyir halinde olan Hıdır Pişkin (32), kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet ile taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Pişkin'in, bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalıştığı, kaza anında ise evine dönmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Pişkin'in çocuklarından birinin kas hastalığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Pişkin Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

"Panikleyip, bölgeden ayrıldım"

Taksi sürücüsü M.Ç ise Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde şüpheli sürücü M.Ç.'nin, "Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA