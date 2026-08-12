Adana'da İki Çocuk Kayboldu: Nehir Kenarında Kıyafet Bulundu

Adana'da kaybolan 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk uzun süre evlerine dönmeyince aileleri jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma çocukların gitmiş olabileceği yerlerde çalışma başlatıldı. Çocukların kıyafetleri Ceyhan Nehri kıyısında bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hem Ceyhan Nehri'nde hem de çevrede çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı