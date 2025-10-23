Haberler

Adana'da Kayıp Genç İçin Aile Endişeli

Adana'da Kayıp Genç İçin Aile Endişeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 yaşındaki Serkan Bozan, Mersin'de işten çıkarılmasının ardından kayıplara karıştı. Ailesi, 100 gram altınla ortadan kaybolan gencin cesedini bulmak için endişeleniyor.

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serkan Bozan, Mersin'de işten çıkartıldıktan sonra yanına aldığı 100 gram altın ile kayıplara karıştı. 4 aydır haber alınamayan gencin ağabeyi Aziz, "Yaşıyorsa çıkıp gelsin, cinayete kurban gittiyse de bir mezar taşı olsun istiyoruz" dedi.

Kozan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Serkan Bozan, Mersin'de işten çıkarıldıktan sonra Bozan, önce Adana'ya geldi. Ardından da yanında biriktirdiği 100 gram altın ile geçtiğimiz 16 Haziran'da ailesinin yaşadığı Saimbeyli ilçesine bağlı Değirmenciuşağı Mahallesi'ne gitmek için otobüs bileti aldı. Ancak Bozan, ailesinin yaşadığı mahalle yerine Himmetli Mahallesi'ne gitti. 1 gece burada kalan Bozan'ın cep telefonundan 17 Haziran 05.00'dan itibaren sinyal alınamadı ve ailesi evlatlarına bir daha ulaşamadı. Ağabeyleri polis ve jandarmaya kayıp ilanı verirken 4 aydır Serkan Bozan'dan haber alınamadı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan ağabey Aziz Bozan, kardeşinin cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphe duyduğunu anlatarak, "16 Haziran'dan itibaren kardeşime ulaşamıyoruz. Üzerinde mavi bir valiz ve 100 gram altın olduğunu biliyoruz. Değirmenciuşağı Mahallesi'ne gelmek yerine Himmetli Mahallesi'ne gelmiş ve sonrası yok. Biz belki orman işinde çalışıyor diye düşündük ama araştırdık orada da bulamadık. 100 gram altın vardı üzerinde, cinayete kurban gitmiş olabilir. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz, ailemiz perişan oldu. Eğer yaşıyorsa gelsin, öldüyse de bir mezar taşı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.