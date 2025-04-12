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Adana'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Adana'da Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Adana'nın Karataş ilçesinde, 8 yaşındaki Cumali Timi'nin kaybolması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Aile, çocuklarının sabah sulama kanalının kenarında oynarken kaybolduğunu bildirdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki çocuk için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bahçe köyünde tarım işçisi ailenin 8 yaşındaki çocukları Cumali Timi, sabah 09.00'da sulama kanalının kenarında oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, akredite sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hem sulama kanalında hem de arazilerde küçük çocuğu arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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