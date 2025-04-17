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Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu

Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu
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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından sulama kanalında bulundu. Aile ve yakınları, durumun kötüleşmesi üzerine fenalık geçirdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi.

Çalışmaların 6'ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu.

Ekipler bölgede çalışmasını sürdürürken yakınları fenalık geçirdi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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