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Adana'da Kargo Dağıtım Merkezinde 110 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Adana'da bir kargo dağıtım merkezinde yapılan operasyonda, kolilerin içerisine gizlenmiş 110 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine operasyon düzenledi ve dedektör köpeği yardımıyla uyuşturucu maddeleri buldu.

Adana'da narkotik merkezler bir kargo dağıtım merkezinde kolilerin içerisine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde koli içerisine konulmuş uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler dağıtım merkezine operasyon düzenledi. Dedektör köpeği dağıtım merkezindeki hangi kolide uyuşturucu madde olduğunu buldu.

Bunun üzerine ekipler 2 koliyi açtığında 18 kilogram ağırlığında 110 bin adet captagon hap ele geçirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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