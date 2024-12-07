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Adana'da Kan Davası İntikamı: Uzman Çavuş ve Arkadaşı Güvenlik Görevlisini Rehin Aldı

Adana'da Kan Davası İntikamı: Uzman Çavuş ve Arkadaşı Güvenlik Görevlisini Rehin Aldı
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Adana'da bir uzman çavuş, kan davası güderek güvenlik görevlisini rehin aldı ve etrafa rastgele ateş açtı. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da kadın güvenliği rehin aldıktan sonra başına silah dayayan ve site girişini yakan iki şüpheli yakalandı. Yüzündeki maske ve elindeki silahla terör estiren şahsın açığa alınan uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli de tutuklandı.

Olay, 3 Aralık günü saat 19.15 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbşaı Bulvarı'nda bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ersoy G. 15 Kasım'da H.B. (14) tarafından bıçaklandı. Ersoy G. tedavisinin ardından hastaneden taburcu olurken H.B.'de tutuklandı. Ersoy G.'nin ağabeyi açığa alınan Uzman Çavuş Duran G. (25) kan davası güderek intikam almak için H.B'nin babası Ahmet B.'nin (47) ikamet ettiği siteye arkadaşı Can K. (24) ile birlikte gitti. Siteden içeri girmeye çalışan Duran G., güvenlik görevlisi Yağmur A. (23) ile karşılaştı. Yağmur A.'ya, Ahmet B.'nin arabasını hangisini olduğunu soran Duran G., cevap alamayınca dehşet saçtı. Duran G., silahla güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin alıp kafasına tabanca dayayarak otomobilin yerine öğrenmeye çalıştı. Duran G. bu sırada etrafa da rastgele ateş açtı. Bu yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşı Can K.'da sitenin girişini benzin dökerek ateşe verdi.

Daha sonra iki şüpheli siteden kaçarken bir otomobili gasp etme girişiminde bulundu. Şüpheliler aracı gasp edemeyince bölgeden koşarak ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerinin ardından Muğla'da Duran G.'nin uzman çavuş olarak görev yaparken karıştığı bir olaydan dolayı açığa alındığı öğrenildi. Polis bir süre sonra şüphelilerin adreslerini belirleyip operasyon yaparak yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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