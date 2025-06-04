Adana'da Kamyonet Yangını: Saman Balyalarıyla Kül Oldu

Adana'da Kamyonet Yangını: Saman Balyalarıyla Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde saman balyası toplamak için tarlaya giren bir kamyonet, lastik kısmından alev alarak yandı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca araç küle döndü.

Adana'da saman balyası toplamak için tarlaya sokulan kamyonet, lastik kısmından alev alarak küle döndü.

Olay, İmamoğlu ilçesindeki bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, saman balyası toplamak isteyen Ali A. kamyonetiyle tarlaya girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle araç lastik kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, saman balyalarının da etkisiyle aracı tamamen sardı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca araç, kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. EKipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim

Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.