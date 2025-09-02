Adana'da Kamyon Devrildi: Sürücünün Eşi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonda, sürücünün eşi hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamyon şarampole devrildi, sürücünün eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Şanlı idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ile eşi Fadime Şanlı'yı çıkarttı. Sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırırken karısının ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
