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Adana'da kadın çantasını kaptırıp peşinden koştu, motosiklet sürücüsü tutuklandı

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Adana'da kadın çantasını kaptırıp peşinden koştu, motosiklet sürücüsü tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen kadının çantası, motosikletli şüphelilerce kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadın peşlerinden koşarken içinde 2 bin 300 lira ve cep telefonu bulunan çantayı çalan şüpheli aranıyor, motosikleti süren Mehmet Ö. tutuklandı.

Adana'da kaldırımda bekleyen kadının dalgınlığından faydalanan şüpheli, içinde 2 bin 300 lira ve cep telefonu bulunan çantayı çalıp kaçtı. Şüphelinin kaçış anları ve kadının peşlerinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı. Çantayı çalan şüpheli aranırken motosikletle kaçmasına yardım ettiği öne sürülen şüpheli de polis tarafından yakalandı.

Olay, 5 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Safe N., kaldırımda durduğu sırada motosiklet ile kapkaça çıkan şüphelilerin hedefi oldu. Motosikleti süren Mehmet Ö. (20) durdu, arkasındaki Mehmet Nur C. ise motosikletten inerek Safe N.'ye yaklaştı. Ardından Mehmet Nur C., kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Kadın ise şüphelilerin peşinden koştu. Çalınan çantada 2 bin 300 TL ile cep telefonu olduğu öğrenildi.

Çantanın çalınma ve kadının peşlerinde koşma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 75 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, motosikleti süren Mehmet Ö.'ün saklandığı adresi tespit etti. Mehmet Ö., yapılan operasyon ile yakalandı. Mehmet Nur C.'yi yakalama çalışması ise sürüyor.

Emniyetteki sorgusunda Mehmet Ö.'nün, "Arkadaşım, bir emanet alacağını söyledi. Onu da eve bırakmamı istedi. Sonra koşarak motosikletime bindi. Ne olduğunu anlamadım, benim olayla bir ilgim yok" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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