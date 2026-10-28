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Adana'da kaçırdığı araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheli tutuklandı

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Adana'da kaçırdığı araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheli tutuklandı
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Adana'da iddiaya göre hafif ticari aracın önüne yatan şüpheli, sürücünün inmesini fırsat bilip aracı kaçırdı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli yakalanıp mahkemece tutuklandı; emniyette 'Kendimde değildim' dediği öğrenildi.

Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın önüne yatarak sürücünün inmesini fırsat bilip aracı kaçıran ve polisten kaçarken kaza yapan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.O. (42) 01 FFV 47 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken Mustafa G. (29) aracın önüne yattı. Bunun üzerine S.O. aracından inerek müdahale etmek isterken yerden kalkan Mustafa G., araca binerek kaçtı.

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, kaçırılan aracın peşine düştü. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra kaza yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunda, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aracın kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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