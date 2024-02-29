Üye Girişi
Haberler

35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı: Kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçları

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. İlaçların usulsüz yollarla temin edildiği ve yurt içi ve dışında satıldığı belirlendi. İlaçların önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu tespit edildi. İlaçları temin eden Erdal B. ve eşi Hicran B. gözaltına alındı fakat daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakıldılar.

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında çoğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.'nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.'nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti. Ekipler, Erdal B.'nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, "İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektin ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Adana Suç 3.Sayfa Sağlık Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title