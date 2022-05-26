Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı - Haberler

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Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

AA - 3. Sayfa
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekipleri koruyucu kıyafetle ofiste incelemede bulundu. Jeofizik mühendisinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti. İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER İNCELEME YAPTI

Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

CENAZE ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

Adana'da jeofizik mühendisinin sır ölümü! Ekipler özel kıyafetle inceleme yaptı

AA / Yusuf Koyun - 3. Sayfa

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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