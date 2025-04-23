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Adana'da İtfaiye Ekipleri, Ağaçta Takılı Oyuncak Helikopteri Kurtardı

Adana'da İtfaiye Ekipleri, Ağaçta Takılı Oyuncak Helikopteri Kurtardı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 10 yaşındaki Tunahan Yıldırım'ın ağaçta takılı kalan oyuncak helikopteri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, merdiven yardımıyla helikopteri ağaçtan alarak Tunahan'a teslim etti.

Adana'da oyuncak helikopteri ağaçta takılı kalan Tunahan'ın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler merdiven yardımıyla çıkarak helikopteri takıldığı yerden alıp Tunahan'a teslim etti.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Çağatay Sokak'ta meydana geldi. 10 yaşındaki Tunahan Yıldırım'ın oyuncak helikopteri sokaktaki ağaca takıldı. Olayı gören vatandaşlardan Osman Demir itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçta takılı olan oyuncak helikopteri merdiven yardımıyla çıkarak takıldığı yerden aldı.

Oyuncak helikopter sahibine teslim edilirken Tunahan'da ekiplere teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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