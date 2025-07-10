Adana'da İskelenin Halatı Koptu, İşçi Havada Asılı Kaldı

Adana'da cephe boyası yapan işçi, iskelenin halatının kopmasıyla metrelerce yüksekte asılı kaldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri işçiyi kurtardı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Dış cephe boyası yapan bir işçi, binada kurulu iskelede çalışırken halatın kopmasıyla metrelerce yüksekte asılı kaldı. İşçinin güvenlik kemerinin takılı olması facianın önüne geçti. İşçinin havada asılı kaldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Korku dolu dakikaların ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, başarılı bir operasyonla işçiyi kurtardı. - ADANA