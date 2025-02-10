Adana'da iş yerine saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, medikal ürün satan iş yerine gelerek içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurdu. Silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti.
Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen saldırıda silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti.
Adana'da bir işyerine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurdu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahla vurulan üç kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa