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Adana'da İlkokul ve Anaokulu Öğrencilerine Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Mücadele ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek ilkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya güvenliği ile teknoloji bağımlılığı konularında bir eğitim semineri düzenledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Mücadele ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek ilkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya güvenliği ile teknoloji bağımlılığı konularında bir eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, Siber Suçlar Mücadele ekipleri tarafından öğrencilere internetin faydalı ve zararlı yönleri, siber zorbalıkla baş etme yolları, sosyal medya platformlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, teknoloji bağımlılığının belirtileri ve önlenmesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Adana Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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