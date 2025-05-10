Adana'da İki Noktada Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Adana'da Pozantı ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen orman yangınları, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'da iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
ADANA - Adana'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Pozantı ilçesine bağlı Çamalan mevkiinde ve Çukurova ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangınlar, büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİS AKIN AĞAÇDALI - 3.Sayfa