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Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 62 Aranan Şahıs Yakalandı

Adana'da Huzur ve Güven Uygulaması: 62 Aranan Şahıs Yakalandı
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Adana’da polis ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı. Trafik denetimlerinde ise kurallara uymadığı belirlenen 263 sürücüye toplam 3 milyon 924 bin TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya asayiş, narkotik, trafik ve devriye ekiplerinin yanı sıra helikopter ve drone ekipleri de destek verdi. Toplam bin 592 polisin görev aldığı uygulamada, kentin işlek cadde ve noktalarında geniş kapsamlı denetimler yapıldı.

"33 bin 428 kişinin GBT'si sorgulandı"

Helikopter destekli gerçekleştirilen uygulamada ekipler tarafından 33 bin 428 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"263 sürücüye 3 milyon 924 bin TL ceza"

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 9 bin 52 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 263 sürücüye toplam 3 milyon 924 bin TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde usulsüzlük tespit edilen 20 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve seyyar satıcılık yaptığı belirlenen 21 kişiye ise toplam 37 bin 66 TL idari para cezası uygulandı.

"9 silah ele geçirildi"

Asayiş ekiplerinin şüpheli araçlarda yaptığı aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile 47 mermi ele geçirildi. Ayrıca 58 adet uyuşturucu hap bulundu.

Polisin kent genelindeki huzur ve güven uygulamalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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