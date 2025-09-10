Haberler

Adana'da Hükümlüler Yakalandı

Adana'da Hükümlüler Yakalandı
Güncelleme:
Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan iki hükümlüyü yakaladı. Umut D. ve Hüseyin K. adlı şahıslar, hapis cezası ile arandıkları belirlenerek cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı. Bu kapsamda durdurulan bir aracın sürücüsü Umut D.'nin (45) 4 vergi kanununa muhalefet ile akaryakıt kaçakçılığından 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı tespit edildi. AVM'de gerçekleştirilen çalışmada da şüpheli bir şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde şahsın iki ayrı hırsızlık olayından 17 yıl 6 ay 10 gün hapisle aranan Hüseyin K. (50) olduğu belirlendi. Hükümlüler polis merkezi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

