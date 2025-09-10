Adana'da Hükümlüler Yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı. Bu kapsamda durdurulan bir aracın sürücüsü Umut D.'nin (45) 4 vergi kanununa muhalefet ile akaryakıt kaçakçılığından 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı tespit edildi. AVM'de gerçekleştirilen çalışmada da şüpheli bir şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde şahsın iki ayrı hırsızlık olayından 17 yıl 6 ay 10 gün hapisle aranan Hüseyin K. (50) olduğu belirlendi. Hükümlüler polis merkezi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA