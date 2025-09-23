Haberler

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan H.K. isimli şüpheli, bir başka iş yerinde hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlık suçunu, evine gitmediği için yaptığını söyleyerek pişmanlık dile getiren şüpheli tutuklandı.

Adana'da 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli girdiği başka bir iş yerinde yakalandı. Yakalanan şüpheli, "Bir haftadır evime gitmediğim için hırsızlık yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

İddiaya göre, H.K., (22) 13 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir işyerinden bilgisayar kasası, bahşiş kutusu ve bin TL para çaldı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan 4 gün sonra şüpheli bu seferde bir kuaföre girdi. Buradan ise 5 adet tıraş makinesi ve 2 fön makinesi çaldı. Yaşanan hırsızlıkların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin gittiği yerler üzerine çalışma yapan polis bu kez onu başka bir iş yerinin içerisinde hırsızlık yaparken yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli., "Bir haftadır evime gitmiyorum, bundan dolayı hırsızlık yaptım. Çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

