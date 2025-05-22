Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı

Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı
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Apartman dairesine uyuşturucu serası kurmuşlar: 3 gözaltı
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Adana'da polisin bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda, özel düzeneklerle oluşturulmuş bir sera içerisinde hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin bir apartman dairesine düzenlediği operasyonda, bir odaya özel düzenekli sera kurularak hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde hint keneviri yetiştirildiği yönünde bilgi aldı. Bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramada, bir odaya özel düzenekle oluşturulmuş sera içerisinde 9 kök hint keneviri ile 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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