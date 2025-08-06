Gören şaştı kaldı: Etler bagajda, hijyen umursanmadı

Gören şaştı kaldı: Etler bagajda, hijyen umursanmadı
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Gören şaştı kaldı: Etler bagajda, hijyen umursanmadı
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Adana'da otomobil bagajında hijyen kurallarına uyulmadan taşınan küçükbaş hayvan etleri tepki çekti. Eldiven bile kullanılmadan taşınan etlerin görüntüsü vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadan, otomobil bagajında taşınan et dikkat çekerken, görenler de tepki gösterdi.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILDI

Merkez Arslanpaşa Mahallesi Aşağı Sokak'ta bulunan bir kasaba, 01 Y 4681 plakalı otomobilin bagajında kesimi yapılarak getirilen küçükbaş hayvan etleri bırakıldı. Görüntülerde, 3 küçükbaş hayvanın hiçbir hijyen ve denetim olmadan kasaba getirilmesi dikkat çekti.

Adana'da Hijyen Kurallarına Aykırı Et Taşınması Tepki Çekti

ELDİVEN BİLE TAKMADI

Aracın bagajından çıkarılan eldiven bile takılmadan taşınan etlerin götürülmesini vatandaşlardan biri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüleri görenler hijyensizliğe tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

BÖYLE DAHA İYİ EN AZINDAN KASABA NE GİRİP ÇIKTIĞI BELLİ OLUYOR

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Haber YorumlarıMusti _fit:

Ne hijyen kaldi ne kurala uyan insan, pakistan ve hindistandan hic bir farkimiz kalmadi!!

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Haber Yorumlarıoğuz:

bu adana da yok yok ne ararsan var şöylede bir durum var insanı çok merttir adam gibi adamdır çelişki çok büyük

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yıkadıktan sonra sorun olmaz

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türkiye'de etlerin yüzde 80i böyle taşınıyor kim ne ye şaşırıyor. Kaç tane kasabın soğutuculu aracı var. Maalesef biz buyuz şaşırmayı bırakın. En ünlü en büyük işletmelerin bile hali içler acısı

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