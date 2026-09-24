Adana'da hastane dönüşü otomobilin camından giren kurşun 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

Adana'da yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, hastaneden dönen otomobilin ön camından girerek 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan'ın başına isabet edip ölümüne neden oldu. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evladını kaybeden baba Latif Çalışan, "Okula başlayacaktı, şimdi mezarda yatıyor" dedi.

Olay, 20 Eylül günü saat 23.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayri A. (31) ve Gökhan A. (31), yüksek sesle müzik dinleyen Derman U. (27), Erden Ç. (24) ve İbrahim Ö.'yü (22) uyardı. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirini darp etti.

Hastane dönüşü kardeşi maganda kurşununa kurban gitti

Kavga sırasında yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar, tabancayla ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlar, ağabeyiyle birlikte bölgedeki diş hastanesinin aciline geldikten sonra otomobille geri evlerine dönerken otomobilin ön camından girerek 9 yaşındaki Muhammed Emir Çalışan'ın başına isabet etti. Ağabey Halil Çalışan, kardeşini hemen Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

9 yaşındaki Muhammed iki gün hayat mücadelesi verdi

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Devriye ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen Derman U.'yu olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Diğer şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Muhammed Emir, daha sonra Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk, yaklaşık iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Muhammed Emir Çalışan'ın cenazesi toprağa verildi.

150 saatlik kamera görüntüsü incelendi

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin saklandığı adresi belirledi.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Erden Ç. ve İbrahim Ö.'yü yakaladı. Olay günü yakalanan Derman U.'nun babası Adil U. (60) da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Derman U. ve Erden Ç. tutuklanırken, İbrahim Ö. ve Adil U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tetiği kimin çektiği kriminal incelemeyle belirlenecek

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tek tabancanın hem Derman U. hem de Erden Ç. tarafından kullanıldığı yönünde delillere ulaşıldı. Ancak Muhammed Emir'in ölümüne neden olan mermiyi hangi şüphelinin ateşlediğinin, tabancayla ilgili yapılacak kriminal incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

"Mermi arka koltukta oturan oğlumun alnına isabet ediyor"

5 çocuk babası Latif Çalışan, 9 yaşındaki oğlunu kaybettiği anları gazetecilere anlattı. Acılı baba Çalışan, "Akşam ağabeyinin dişi ağrıyordu. Ağabeyiyle hastane ilaç yazdırmaya gittiler. Dönerken yolda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterken mermi araca isabet ediyor. Önce camdan girip, arka koltukta oturan oğlumun alnına isabet ediyor. Bu silahların bir an önce toplanmasını, silahı olan her insanın ağır ceza almasını istiyorum. Benim içimdeki yangın ancak bu şekilde söner" diye konuştu.

"Okula başlayacaktı, şu an mezarda yatıyor"

Oğlunun canı ciğeri olduğunu vurgulayan Latif Çalışan, "Nereye gitsem, benimle beraber gelirdi. En son pazar günü beraberdik. Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi. Döner yaptırdım oğluma. Okul üniformasını alacaktık, gittik aradık bulamadık. Pazartesiye bırakmıştık okul üniformasını alma işini. Telefonumda okul malzemesinin listesi duruyor hala. Okula başlayacaktı, şu anda mezarda yatıyor" dedi.

Çalışan, katillerin en ağır cezayı almasını istediğini de belirterek, "Çocuğumun alnının ortasından giren merminin, onların da alnının ortasından girmesini istiyorum. Şu an benim canımın yandığı kadar en ağır cezaları almalarını istiyorum. Ailelerinin de canı yansın. Eşim, çocuklarım herkes perişan" ifadelerini kullandı.

"Yapanların cezasını çekmesini istiyorum"

Olay anını anlatan ağabey Halit Çalışan ise, "Hastaneden çıktıktan sonra eve giderken otogarın önünde kavga olduğunu gördüm. Geri geri gelirken bize doğru ateş ettiler. Şoka girdim. Kendime gelince kardeşimi hastaneye götürdüm hemen. Dişim ağrıyordu, beraber hastaneye gitmiştik. Yapanların cezasını çekmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı