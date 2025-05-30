Adana'da Gölde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Gölde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Adana'da tekneden düşen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları üçüncü günde sürüyor. Genç adamın eşi ve ailesi, arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Emirhan, 28 Mayıs'ta tekneyle göle açıldığında dengesini kaybederek suya düşmüştü.

Gölde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

ADANA - Adana'da tekneden düşüp kaybolan Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Genç adamın eşi ve aile bireyleri de bekleyişini sürdürüyor.

Olay, 28 Mayıs'da saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), eşi Aysu Gürbüz ve kuzenlerinin de yer aldığı biri çocuk 5 kişi tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Emirhan, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 5 kişiyi kurtardı. Ancak düşen genç adama ulaşılamadı.

"İkinci günde arama çalışmaları sürüyor"

Dün yapılan aramalarda bir sonuç alanamadı. Bugün ise sabah erken saatlerden itibaren Emirhan'ı arama çalışmalarına tekrar başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arma Kurtarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla 19 araç, 2 bot, 2 dron ile 17 dalgıçla çalışma yapıldığı bildirildi.

Emirhan'ın eşi Aysu ve diğer aile fertleri ise 3 gündür bölgede arama çalışmalarını takip ediyor. Ekiplerin gün boyu arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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