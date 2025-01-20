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Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: Vatandaşlardan Canlı Yayın

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: Vatandaşlardan Canlı Yayın
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken bazı vatandaşların cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi devam ederken, canlarını hiçe sayan bazı vatandaşların bölgeden cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkat çekti.

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler vatandaşları etraftan uzaklaştırdı. Ancak kimi vatandaşların uyarılara aldırış etmeyip yangın bölgesinden cep telefonuyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapması dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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